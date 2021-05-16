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بتوجيهات ملكية: ارسال قافلة مساعدات طبية الى مستشفى المقاصد بالقدس

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بتوجيهات ملكية: ارسال قافلة مساعدات طبية الى مستشفى المقاصد بالقدس بتوجيهات ملكية: ارسال قافلة مساعدات طبية الى مستشفى المقاصد بالقدس

جي بي سي نيوز:- تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة الحالية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية شاحنة محملة بالأدوية والمعدات الطبية الضرورية إلى مستشفى المقاصد الخيرية في مدينة القدس.
وأعرب مدير مستشفى المقاصد عن شكره وتقديره لجلالة الملك والحكومة الأردنية والقوات المسلحة على هذه الوقفة المشرفة والتي تعكس عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين مشيداً بالدعم الذي يقدمه جلالة الملك عبدالله للقدس والفلسطينيين وعلى كافة الصعد.
من جهته أعرب مدير أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب التميمي، عن شكره وتقديره على الدعم المستمر للقدس من قبل جلالة الملك والشعب الاردني الذي لم يتوانى عن تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المساعدات في دعم الجهود الطبية والعلاجية التي تبذلها الكوادر الصحية في ظل الظروف التي تشهدها مدينة القدس.
من الجدير بالذكر أن مستشفى المقاصد الخيرية استقبل معظم المصابين من المقدسيين خلال الاعتداءات الأخيرة التي حدثت في المسجد الأقصى المبارك.
--(بترا)

جي بي سي نيوز

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