أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

آسيوية وبشكل رسمي.. أول دولة تنسحب من تصفيات مونديال قطر وأولمبياد طوكيو

Print
آسيوية وبشكل رسمي.. أول دولة تنسحب من تصفيات مونديال قطر وأولمبياد طوكيو آسيوية وبشكل رسمي.. أول دولة تنسحب من تصفيات مونديال قطر وأولمبياد طوكيو
بررت الخطوة التي أقدمت عليها بالمخاوف المتعلقة بجائحة "كوفيد-19"

آسيوية وبشكل رسمي.. أول دولة تنسحب من تصفيات مونديال قطر وأولمبياد طوكيو

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، انسحاب من التصفيات المؤهلة لنهائيات 2022 الشهر المقبل في قطر.

ويأتي قرار انسحاب كوريا الشمالية، بعد انسحابها بالفعل من الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف، بسبب مخاوف تتعلق بجائحة "كوفيد-19".

وقال الاتحاد الآسيوي، إنه سيحيل انسحاب كوريا الشمالية إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، وسيعلن في الوقت المناسب كيف سيؤثر انسحابها من التصفيات على ترتيب المجموعة الثامنة.

ووفق رويترز كان من المنتظر أن تستضيف كوريا الجنوبية في يونيو المقبل، المباريات المتبقية في المجموعة الثامنة قبل انطلاق الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، لكن مسؤولين من كوريا الشمالية أبلغوا نظراءهم في كوريا الجنوبية هذا الشهر بنيتهم الانسحاب.

وقبل الانسحاب، كانت كوريا الشمالية في المركز الرابع بالمجموعة، بعد خمس مباريات، متساوية برصيد ثماني نقاط مع كوريا الجنوبية، التي تتبقى لها مباراة إضافية.

وتتصدر تركمانستان حالياً المجموعة التي تضم أيضاً لبنان، وسريلانكا.الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كأس العالم هيبقى كل سنتين.. الفيفا تضع الاقتراح السعودي على أجندة عملها

كأس العالم هيبقى كل سنتين.. الفيفا تضع الاقتراح السعودي على أجندة عملها

"فيفا" يوافق على مقترح الاتحاد السعودي بإقامة كأس العالم كل عامين

"فيفا" يوافق على مقترح الاتحاد السعودي بإقامة كأس العالم كل عامين

"فيفا" يوافق على مقترح الاتحاد السعودي بإقامة كأس العالم كل عامين

"فيفا" يوافق على مقترح الاتحاد السعودي بإقامة كأس العالم كل عامين

أجسام غريبة تحوم في سماء كوريا الشمالية والزعيم يرد بنشر مدفعية!

أجسام غريبة تحوم في سماء كوريا الشمالية والزعيم يرد بنشر مدفعية!