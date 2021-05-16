خرائط جوجل تعرض مواقع تقديم لقاح كورونا

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في آخر محاولاتها للمساعدة في مكافحة الفيروس

باتت إعلانات البحث عن لقاحات كورونا تظهر على خرائط جوجل على الهواتف بنظام أندرويد لتشجيع الناس على اللقاح وتسهيل الوصول إليه.

وأضافت شركة غوغل خرائط تسهل العثور على مراكز تلقيح قريبة للراغبين في أخذ التطعيم، في آخر محاولاتها للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وكانت جوجل دأبت على نشر معلومات مفيدة حول الوباء على منصاتها الكبيرة.

كما ينشر محرك غوغل إعلانات جديدة مثل "أسباب تدعم التلقيح" وإعلانات أخرى تدعو للتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وفق "قناة الحرة".

وجرت حملة التطعيم في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن بشكل مكثف وبات المجال مفتوحاً أمام جميع الذين هم في سن التلقيح لتلقي الحقنة، في وقت حصل حوالي 55% من الأميركيين البالغين على جرعة واحدة على الأقل.خرائط جوجل لقاح كورونا