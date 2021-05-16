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.. العثور على نمر تكساس المفقود أثناء تجوله بالمدينة

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فيديو.. العثور على نمر تكساس المفقود أثناء تجوله بالمدينة .. العثور على نمر تكساس المفقود أثناء تجوله بالمدينة
عمره 9 أشهر والشرطة قالت إنه لم يصب بأذى وبصحة جيدة

فيديو.. العثور على نمر تكساس المفقود أثناء تجوله بالمدينة

عثرت شرطة مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية، على نمر مفقود منذ نحو أسبوع، أثناء تجوله في أحد أحياء المدينة.

وقالت شرطة مدينة هيوستن: إن النمر، المسمى "الهند"، والمفقود منذ يوم الأحد الماضي؛ لم يصب بأذى وبصحة جيدة.

وقال قائد الشرطة رون بورزا، في مؤتمر صحفي، السبت الماضي: إن صديقًا لزوجة فيكتور كويفاس (صاحب النمر) اتصل بالشرطة لإبلاغها بمكان وجود النمر.

ويمتلك الرجلُ النمرَ منذ حوالى 9 أشهر، ويبلغ عمر النمر 9 أشهر أيضًا.

ونشرت الشرطة مقطع يُظهر الرجلَ وزوجته وهما يُطعمان النمر بعد تسليمه إلى إدارة الصحة والسلامة. شرطة مدينة هيوستن نمر مفقود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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