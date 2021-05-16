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"بلاغات العنف الأسري" يتفاعل مع تسجيلٍ متداول لفتاة مُعَنّفة ويؤكد: رصدنا الحالة

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"بلاغات العنف الأسري" يتفاعل مع تسجيلٍ متداول لفتاة مُعَنّفة ويؤكد: رصدنا الحالة "بلاغات العنف الأسري" يتفاعل مع تسجيلٍ متداول لفتاة مُعَنّفة ويؤكد: رصدنا الحالة
المركز: تم رصد الحالة ويجري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص

كشف مركز بلاغات العنف الأسري اليوم، أنه تابَعَ المتداول حول تَعرّض فتاة للعنف وقام برصد الحالة.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر: إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تتعرض للعنف من قِبَل والدها؛ نود التوضيح أنه تم رصد الحالة، ويجري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وكانت مواقع التواصل قد تداولت تسجيلًا تحت وسم #معنفه_تيك_توك، يتضمن أصوات صراخ فتاة تتعرض للضرب وسط مطالبات بتدخل الجهات المعنية والوقوف على حقيقة ما جرى.مركز بلاغات العنف الأسري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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