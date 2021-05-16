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اعتداءات جيش الاحتلال على غزة تتواصل.. استشهاد وجرح 27 معظمهم أطفال ونساء

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اعتداءات جيش الاحتلال على غزة تتواصل.. استشهاد وجرح 27 معظمهم أطفال ونساء اعتداءات جيش الاحتلال على غزة تتواصل.. استشهاد وجرح 27 معظمهم أطفال ونساء
غارات لم تتوقف الليلة الماضية.. إصابة 10 إسرائيليين بجروح أثناء هروبهم للملاجئ

اعتداءات جيش الاحتلال على غزة تتواصل.. استشهاد وجرح 27 معظمهم أطفال ونساء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الأحد، استشهاد شخصين وإصابة 25 آخرين، معظمهم أطفال ونساء جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة، إن "إجمالي ما وصل إلى مجمع الشفاء الطبي بغزة حتى اللحظة شهيدان و25 إصابة بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والسيدات؛ جراء سلسلة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المُركز لمنازل المواطنين وسط مدينة غزة، ونعتقد أن العدد مرشح للزيادة جراء حجم الدمار".

وأضاف: "لازالت طواقم الإسعاف والدفاع المدني تقوم بأعمال البحث تحت الركام".

وقصفت إسرائيل غزة بغارات جوية عنيفة لم تتوقف ليل (السبت – الأحد) تزامناً مع إطلاق المقاومة الفلسطينية وابلاً من الصواريخ على تل أبيب.

ووفق "سبوتنيك" أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، استهدف منزلين في شارع الوحدة مقابل مخبز الشنطي بغزة ودكهما فوق رؤوس ساكنيهما.

ونشرت مقاطع تظهر الدمار الذي سببه القصف.

وفي الوقت ذاته، أطلقت المقاومة الفلسطينية وابلاً من الصواريخ على وسط وجنوب إسرائيل واستهدفت بعض الصواريخ محيط مطار بن غوريون.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة عشرة إسرائيليين بجروح طفيفة في أثناء هروبهم باتجاه الملاجئ عقب إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة.

كان المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قال في وقت سابق أمس السبت، إن العاصمة الإسرائيلية تل أبيب "ستعود لتقف على ساق واحدة".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن القبة الحديدية تعترض عشرات الصواريخ في جميع أنحاء إسرائيل من الجنوب إلى هرتسليا والملايين في الملاجئ وفي الغرف المحصنة.

ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت مبنى مؤلفاً من 12 طابقاً في مدينة غزة يضم مكاتب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية وقناة الجزيرة القطرية.وزارة الصحة الفلسطينية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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