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عيادات "إغاثي الملك" في عبس تواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين

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واصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بحجة وصعدة

عيادات

‬واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات خلال المدة من 22 حتى 28 أبريل 2021م في عيادة الطوارئ 3 مستفيدين، وعيادة الباطنية 82 شخصا، وعيادة التوعية والتثقيف 81 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 3 حالات.

كما صُرفت الأدوية لـ 88 فردا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 45 مريضا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، كما نُفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

في سياق متصل واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة

وجرى خلال المدة من 22 إلى 28 أبريل 2021م ضخ 340.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 728.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 27 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين في محافظة حجة.

كما جرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 20.000 فرد.

عيادات

عيادات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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