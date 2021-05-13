أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير عسير يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

Print
أمير عسير يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك أمير عسير يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
دعا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم

أمير عسير يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

رفع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ سائلًا الله أن يُديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وتقدّمها في ظل القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، في الصالة الملكية بحي الخالدية بأبها، المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك من القضاة ومنسوبي وزارة الدفاع والداخلية وأمن الدولة من القيادات والضباط، ومديري الإدارات الحكومية، وأعضاء مجلس المنطقة ورؤساء الجاليات بالمنطقة.

ودعا الله سبحانه وتعالى، أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بكل خير، وعلى وطننا بكل ازدهار ورفاهية.أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا