أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

تسجيل 29 وفاة و 483 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

Print
تسجيل 29 وفاة و 483 اصابة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 29 وفاة و 483 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (483) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (722,336) حالة.

• سُجّلت (29) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9180) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.1%)، مقارنة مع (4.33%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (15,604) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,893,261) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1552) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (708,854) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (4302) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (78) حالة، فيما غادرت (123) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (784) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 16%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 21%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 32%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 11%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 214 في محافظة العاصمة عمّان.
- 77 في محافظة الزرقاء.
- 60 في محافظة إربد، منها 24 في الرمثا.
- 21 في محافظة عجلون.
- 20 في محافظة المفرق.
- 18 في محافظة البلقاء.
- 17 في محافظة معان، منها 5 في البترا.
- 16 في محافظة الكرك.
- 13 في محافظة الطفيلة.
- 12 في محافظة مأدبا.
- 8 في محافظة جرش.
- 7 في محافظة العقبة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن

السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس السوري . بالفيديو

انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس السوري . بالفيديو

الكهرباء الوطنية : انقطاع التيار الكهربائي نتج عن ظاهرة تأرجح الأحمال في الاردن

الكهرباء الوطنية : انقطاع التيار الكهربائي نتج عن ظاهرة تأرجح الأحمال في الاردن