تسجيل 29 وفاة و 483 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (483) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (722,336) حالة.

• سُجّلت (29) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9180) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.1%)، مقارنة مع (4.33%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (15,604) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,893,261) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1552) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (708,854) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (4302) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (78) حالة، فيما غادرت (123) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (784) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 16%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 21%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 32%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 11%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 214 في محافظة العاصمة عمّان.

- 77 في محافظة الزرقاء.

- 60 في محافظة إربد، منها 24 في الرمثا.

- 21 في محافظة عجلون.

- 20 في محافظة المفرق.

- 18 في محافظة البلقاء.

- 17 في محافظة معان، منها 5 في البترا.

- 16 في محافظة الكرك.

- 13 في محافظة الطفيلة.

- 12 في محافظة مأدبا.

- 8 في محافظة جرش.

- 7 في محافظة العقبة.