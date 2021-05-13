أمير عسير يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

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دعا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم

رفع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ سائلًا الله أن يُديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وتقدّمها في ظل القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، في الصالة الملكية بحي الخالدية بأبها، المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك من القضاة ومنسوبي وزارة الدفاع والداخلية وأمن الدولة من القيادات والضباط، ومديري الإدارات الحكومية، وأعضاء مجلس المنطقة ورؤساء الجاليات بالمنطقة.

ودعا الله سبحانه وتعالى، أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بكل خير، وعلى وطننا بكل ازدهار ورفاهية.أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز