أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مفتي هونج كونج يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الفطر

Print
مفتي هونج كونج يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الفطر مفتي هونج كونج يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الفطر
ثمَّن في حديثه لـ"سبق" مواقف المملكة وجهودها في خدمة الإسلام

مفتي هونج كونج يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الفطر

هنأ مفتي هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية الشيخ محمد أرشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - والشعب السعودي بحلول عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ، سائلاً الله أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها وأن يصرف عنها وباء كورونا.

وقال لـ"سبق ": تحل مناسبة العيد السعيد ونستذكر نحن في هونج كونج أشقاءنا في بلد الإسلام ومنبع الرسالة المملكة، ونثمن مواقف قيادتها الدائمة في خدمة الإسلام ونصرة قضايا المسلمين، ومد يد العون والمساعدة لهم في كل ما يحتاجون له دون انتظار جزاء أو شكور من أحد بل تعمل لأجل الأخوة والعقيدة الإسلامية.
وأضاف " أرشد" أن المسلمين في هونج كونج ينظرون للمملكة وقيادتها منظار القدوة والأسوة بالخير، ولقد صام الجميع مع المملكة واليوم يقضون أول أيام العيد مع المملكة وقلوبهم تشتاق لزيارة بلاد الحرمين الشريفين ورؤية المشاعر المقدسة.
وأشاد مفتي هونج كونج بجهود المملكة في التصدي لجائحة كورونا والتي حافظت على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أنها جهود مقدرة من جميع المسلمين في العالم.

ونوه الشيخ محمد أرشد في ختام حديثه ببرامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة طيلة شهر رمضان في 24 دولة حول العالم، والتي لامست حاجة المسلمين في الشهر الكريم وجاءت امتداداً ليد العطاء السعودية التي تمتد رغم الجائحة العالمية ابتغاء ما عند الله.مفتي هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية الشيخ محمد أرشد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن