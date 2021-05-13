ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات

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الاحتلال يعزز قواته على حدود القطاع و"البريطانية" تلغي رحلاتها من وإلى تل أبيب

تطورات متلاحقة تشهدها الأراضي المحتلة، حيث كشفت آخر التحديثات عن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 72 وأكثر من 400 جريح، كما عزز جيش الاحتلال قواته على حدود قطاع غزة في الوقت الذي أعلنت فيه الخطوط الجوية البريطانية إلغاء رحلات اليوم من وإلى تل أبيب، حيث يأتي ذلك بعد أن أعلنت سلطات مطار بن غوريون، الخميس، أنه تم تحويل مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى هذا المطار الدولي في تل أبيب حتى إشعار آخر، بعد أيام من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وفي الوقت الذي يهدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس، بمزيد من الغارات المدمرة على قطاع غزة، وقرار «الكابنيت» في حكومتهما إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين ورفض وقف الهجمات، عبّرت قيادات سياسية دولية عن قلق شديد من التصعيد الحالي والقادم.

وكثّفت مصر مساعيها لوقف إطلاق النار، معلنة عن إرسال وفدين أمنيين إلى كل من تل أبيب وغزة، ومعربة عن الأمل بأن يؤدي دخول الوفدين إلى وقف النار، لما يكنه الطرفان من احترام للقيادة المصرية.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن تقارير عربية، أن وفداً أمنياً مصرياً دخل إلى غزة، الأربعاء، لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار. ووفقاً للصحيفة، سيحضر إلى إسرائيل بشكل متزامن وفد مصري آخر، من أجل الضغط على الطرفين لوقف التصعيد في الحال. وقالت مصادر فلسطينية ومصرية لصحيفة «هآرتس»، إن محادثات وقف إطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل بقيت مستمرة حتى ظهر الثلاثاء، لكنها توقفت بعد اغتيال إسرائيل لـ3 قادة من «سرايا القدس».الأراضي المحتلة ضحايا الغارات الإسرائيلية