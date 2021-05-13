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شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

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مع الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

تصوير: سيف السفياني: عايدت أمانة محافظة الطائف، المواطنين والمقيمين بأكثر من ألفيْ وردة وشوكولاتة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، عند مصليات العيد الكبرى، والجوامع والمساجد.

وشكر الأهالي تلك المبادرة وهم يشهدون منسوبي الأمانة بينهم يستقبلونهم بالابتسامة ومشاعر الفرح تتناقل بينهم، وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

المصلون كافة، بدايةً بمحافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وعدد من رؤساء الإدارات الحكومية، كانوا يحملون السجادة ويرتدون الكمامة ويطبّقون التباعد عند أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وشدد الأئمة والخطباء على التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم مخالفتها، والابتعاد عن التجمعات خلال أيام العيد؛ في حين شوهدت صفوف المصلين منتظمة ومحققةً التباعد الاجتماعي.

كما ساهم رجال الأمن في عملية تنظيم الحركة، وتقديم الكثير من الإرشادات والتوجيه؛ حيث لاقوا الشكر من المواطنين والمقيمين، ووُزعت عليهم الورود والحلويات.

وفي المقابل، تواجدت صحة الطائف، اليوم، عند مداخل بعض الجوامع ومصليات العيد الكبيرة من أجل التوعية وتطبيق الاحترازات الوقائية، وكذلك التأكد من الحالة الصحية للمصلين.

وقال المشرف على الفِرَق الميدانية، خالد الحارثي: إن الفِرَق التوعوية التي تساندها مجموعة من المتطوعين؛ تُساهم في توعية المصلين للأخذ بتطبيق التدابير الاحترازية، وتنظيم عملية دخولهم أثناء أدائهم لصلاة العيد؛ مشيرًا إلى تجاوب المصلين مع الفِرَق الصحية.

وقد استغل المصور سيف السفياني، هذه المناسبة، والتقط العديد من الصور التي تنشرها "سبق"؛ منها ما كان عن طريق طائرة الدرون المرخصة من هيئة الطيران المدني؛ حيث تجوّلت عدستها وطافت فوق تلك المصليات والجوامع؛ لتسجل مشاهد مفرحة تعلوها ابتسامات البهجة والسرور من قِبَل المصلين الذين سَعِدوا بعيد الفطر المبارك.

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

أمانة محافظة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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