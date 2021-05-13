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"بوجبا" مهنئًا المسلمين عبر إنستغرام: عيد مبارك

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"بوجبا" مهنئًا المسلمين عبر إنستغرام: عيد مبارك "بوجبا" مهنئًا المسلمين عبر إنستغرام: عيد مبارك
حرص على دعم فلسطين في ظل اعتداءات الاحتلال

حرص نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الدولي الفرنسي بول بوجبا، على تهنئة المسلمين بعيد الفطر المبارك.

ونشر "بوجبا"، صورة له في "إنستغرام" وهو يرفع يده للسماء في إحدى المباريات، وكَتَب بجوارها: "تقبل الله رمضان، واغفر ذنوبنا، واقبل حسناتنا، ووفقنا في دينك، عيد مبارك الإخوة والأخوات".

وكان لاعب الفريق الملقب بالشياطين الحمر، قد حرص على دعم الشعب الفلسطيني في ظل مواجهة اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وغزة.

يُذكر أن تقارير صحفية إنجليزية، أعلنت، السبت، أن اليونايتد سيطلب 80 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن نجمه الفرنسي بول بوجبا هذا الصيف.نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الفرنسي بول بوجبا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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