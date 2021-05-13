أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فرحة العيد بحائل.. عادات اجتماعية وموروث يحافظ عليه الأجيال

Print
فرحة العيد بحائل.. عادات اجتماعية وموروث يحافظ عليه الأجيال فرحة العيد بحائل.. عادات اجتماعية وموروث يحافظ عليه الأجيال
جزء من المشاهد الأصيلة في الأحياء القديمة.. ألفة ومحبة اجتماعية

فرحة العيد بحائل.. عادات اجتماعية وموروث يحافظ عليه الأجيال

يحافظ أهالي منطقة حائل على عاداتهم وتقاليدهم التي توارثوها من الآباء والأجداد خلال أيام عيد الفطر المبارك، التي تشرق فيه فرحته الغامرة ويستبشرون بقدومه منذ الإعلان عن رؤية الهلال، حيث يقوم الأهالي بالاحتفال ليلة العيد بما يسمى " خشرة العيد " بحيث يجتمع النساء والأطفال في أحد المنازل بكل فرح يتناولون الأكلات الشعبية الخفيفة والحلويات والمكسرات، فيما تستعد ربات البيوت للطهي والإعداد لمائدة العيد التي تتكون من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها حائل، خاصة الكبسة مع اللحم التي تزين بالفقع والقرصان والخضار لتتميز وجباتهم بإضافة النكهات الجميلة التي تعد مقياساً لمدى مهارة ربة البيت في الطهي، وهو ما تتنافس وتحرص عليه ربات البيوت لتقديم أفضل مائدة في العيد.

وتعد هذه العادات جزءاً من المشاهد الأصيلة في الأحياء القديمة وما زالت في الأحياء الحديثة بكل ألفة ومحبة اجتماعية تنتقل من جيل إلى آخر، ولا يزال سكان حائل ومحافظاتها يحافظون على هذه العادات القديمة ويتمسكون بها لأنها مظهر من مظاهر العيد التي لا يمكن الابتعاد عنها.

ومنذ ظهور جائحة كورونا تم وضع ضوابط خاصة للاحتفال بالعيد من قبل الجهات الرقابية في المنطقة، حيث يتم تنظيم الاحتفالات والاجتماعات وسط تطبيق الاحترازات الصحية.أهالي منطقة حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا