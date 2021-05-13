أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

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داعيًا الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، بقصره بمدينة سكاكا، المواطنين الذين قَدِموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

كما استقبل رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة، وقادة القطاعات العسكرية، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وقد بادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة؛ داعيًا الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء.أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز