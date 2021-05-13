أخبار عاجلة

"الضبط الأمني" بسمر يضبط 87 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر -
"الصحة العالمية": كورونا المتحور بالهند انتقل للعديد من الدول منها 4 بلدان عربية -
في مصر.. منشور تهنئة لأستاذ جامعي يتحول لشكوى طلابية و"ترند" خطايا -
تنفيذ وصية مواطنة متوفاة بالتنازل عن قاتل ابنها بعد مرور 17 عامًا على الجريمة -
"إدارة الدين" يقفل طرح شهر مايو من برنامج صكوك المملكة المحلية -
الحكومة العراقية توجّه بفتح تحقيق بعد استهداف المتظاهرين بالرصاص -
198 جثة "مجهولة" في مستشفى سوداني.. انتقادات وشكوك واتهامات -
منتخب فلسطين يصل السعودية للمشاركة في تصفيات كأس العالم -
في قمة الإثارة المنتظرة .. الباطن للحسم وضمك لتعزيز الأمل -
"الفالح" يرفع شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور موافقة "الوزراء" على تنظيم "الاستثمار" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

"لدينا زجاج أمامي متصدع".. استمع لما حدث على متن طائرة بعد أن اصطدم بها طائر

Print
مواضيع متعلقة
هكذا تخطط الكويت إفراغ الشوارع من السيارات وإعادة تخطيط البلاد

هكذا تخطط الكويت إفراغ الشوارع من السيارات وإعادة تخطيط البلاد

بلينكين يكشف وضع الاتفاق النووي الإيراني والمحادثات في فيينا

بلينكين يكشف وضع الاتفاق النووي الإيراني والمحادثات في فيينا

داخل مستودع "علي بابا".. من هنا توزع ملايين الطرود إلى العالم

داخل مستودع "علي بابا".. من هنا توزع ملايين الطرود إلى العالم

مخاوف على سلامة المترجمين الأفغان والعراقيين مع انسحاب القوات الأمريكية.. كيف يعيشون؟

مخاوف على سلامة المترجمين الأفغان والعراقيين مع انسحاب القوات الأمريكية.. كيف يعيشون؟