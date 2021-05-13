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أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر

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من العلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام

أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في قصر الضيافة بمكة المكرمة اليوم، عدداً من أصحاب الفضيلة العلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام.

وخلال الاستقبال هنأهم أمير منطقة مكة المكرمة بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.

من جهتهم، قدّم العلماء والمشايخ التهنئة لأمير المنطقة ونائبه بهذه المناسبة، سائلين الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان.

وباركوا نجاح الخطط التنفيذية في شهر رمضان المبارك عام 1442هـ والتي أخذت في الاعتبار الحرص على خدمة قاصدي المسجد الحرام، وتسخير كل الإمكانات لأداء ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن وسلامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة المستجد.

حضر الاستقبال عدد من الأمراء والعلماء وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة.

أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر

أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر

أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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