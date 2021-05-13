أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك

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وجه الجميع ببذل قصارى جهدهم لتلبية احتياجات المواطنين

استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, مديري الجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة، الذين قدموا التهنئة لهما بمناسبة عيد الفطر المبارك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وشدّد أمير المنطقة على حرص القيادة الرشيدة على خدمة المواطن, وتقديم كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم، موجهاً الجميع ببذل قصارى جهدهم للسعي إلى تلبية احتياجات المواطنين وأداء الأمانة والأعمال المناطة بهم على أكمل وجه, سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع.أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز