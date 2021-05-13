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أمير الشرقية ونائبه يؤديان صلاة العيد مع جموع المصلين بالدمام

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أدى الصلاة معهما عدد من الأمراء والمسؤولين في المنطقة

أمير الشرقية ونائبه يؤديان صلاة العيد مع جموع المصلين بالدمام

أدى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية صباح اليوم الخميس صلاة عيد الفطر السعيد مع جموع المصلين بمدينة الدمام.
وأم المصلين الشيخ عمر بن فيصل الدويش، الذي ذكر المصلين في خطبة صلاة العيد بحال الدنيا وسرعة انقضاء الأيام والليالي والاستبشار بفعل الطاعات من صيام وصدقة وتلاوة للقرآن، وذكر بضرورة التصافي بين المتخاصمين والعفو عن المخطئين، وتفقد حاجات المحتاجين وصلة الأرحام، والتأكيد على مشروعية زكاة الفطر وصيام الست من شوال.

كما نبه على أهمية أخذ اللقاح والحرص على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وتجنب المصافحة، والالتزام بأنظمة الدولة وفقها الله في الاجتماعات والمناسبات والتزاور لتنجح الجهود المبذولة في مكافحة وباء كورونا.

حضر الصلاة الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، والأمير نواف بن بندر بن فرحان، والأمير نايف بن عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، كما حضر الصلاة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد أبوعساف، ومدير مباحث المنطقة الشرقية اللواء أحمد العيسى، ومدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش، وعدد من المسؤولين وجمع من أهالي المنطقة الشرقية.

أمير الشرقية ونائبه يؤديان صلاة العيد مع جموع المصلين بالدمام

أمير الشرقية ونائبه يؤديان صلاة العيد مع جموع المصلين بالدمام

أمير الشرقية ونائبه يؤديان صلاة العيد مع جموع المصلين بالدمام

أمير الشرقية ونائبه يؤديان صلاة العيد مع جموع المصلين بالدمام

أمير الشرقية ونائبه يؤديان صلاة العيد مع جموع المصلين بالدمام

أمير الشرقية ونائبه يؤديان صلاة العيد مع جموع المصلين بالدمام

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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