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كيف أعرف أنني تعافيت من "كورونا"؟.. هنا الإجابة

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كيف أعرف أنني تعافيت من "كورونا"؟.. هنا الإجابة كيف أعرف أنني تعافيت من "كورونا"؟.. هنا الإجابة
استفسار يجيب عليه "الصحة_937"

كيف أعرف أنني تعافيت من

ما زال (كوفيد-19) يواصل ضرباته الثقيلة بعد أن سجل حتى اللحظة أكثر من 160 مليون إصابة مؤكدة حول العالم؛ في الوقت الذي يكافح العالم فيه لوقف الإصابات والوفيات الناجمة عنه.

وبحسب دراسة سابقة؛ فإن من المتوقع أن يصيب الفيروس أكثر من 40% من سكان العالم البالغ عددهم نحو 6 مليارات نسمة؛ لذا فإن من المهم أن يكون لدى كل شخص مصاب في الحجر المنزلي، معرفة بمؤشرات تعافيه والمدة الزمنية اللازمة لذلك.

يجيب حساب "الصحة_937"، المختص بالرد على استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية، عن ذلك قائلًا: "بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض: فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض؛ بشرط مضيّ آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع في الحرارة دون استخدام أدوية".

ويضيف: "أما في الحالة المؤكدة بدون أعراض؛ فيكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية. وفي كلا الحالتين فبعد إتمام مدة التعافي؛ لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري".فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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