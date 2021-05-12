مدير هيئة نجران يتفقد خطة العمل التوعوي خلال إجازة عيد الفطر

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في المجمعات التجارية والأسواق

تَفَقّد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني -في جولة ميدانية- استعدادات العمل الميداني والتوعوي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة نجران.

كما تابع تنفيذ خطة العمل الميداني والتوعوي خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام بالمجمعات التجارية والأسواق.

وشاهد خلال الجولة الوسائل التوعوية المستخدمة في تنفيذ الخطة والمشتملة على عبارات توعوية عن برنامج "الصيام جُنة" وحملة "الخوارج شرار الخلق" وحملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا".

وأكد "القحطاني"، أهمية التمركز الميداني في القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مركزًا على بذل التوجيه والنصح بالحكمة واللين والرفق وحث الناس على الالتزام بالآداب الشرعية والبعد عن المخالفات السلوكية.

وبيّن "القحطاني" في حديثه، فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم ومنها جهودها في محاربة الأفكار الضالة والهدامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

ودعا منسوبي الهيئة إلى الالتزام بالاحترازات الصحية والتدابير الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي وحث المتسوقين على ذلك.

وأشاد بالدعم الذي يحظى به فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران، من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه.

كما أشاد بالمتابعة المستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للقيام بواجب الأمر بالمعروف وتأدية العمل؛ تحقيقًا لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، أيدهما الله.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجران