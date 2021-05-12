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"سمعية" توزع السلال الرمضانية على مستفيديها وتشكر القيادة على دعمها

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من الصم وضعاف السمع للأشد حاجة في جميع مناطق المملكة

وزعت الجمعية للإعاقة السمعية، السلال الرمضانية لهذا العام لمستفيديها من الصم وضعاف السمع للأشد حاجة في مناطق المملكة العربية السعودية.

وتَقدم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ على دعمهم المستمر، الذي يمكّن "سمعية" من تقديم خدماتها للصم وضعاف السمع.

الجدير بالذكر أن جمعية "سمعية" تقدم للصم وضعاف السمع العديد من الخدمات مثل: المُعِينات السمعية، وبطاقة إثبات للإعاقة، ودورات تأهيلية وتدريبية، والعديد من الخدمات والبرامج.

كما يتقدمون بوافر الشكر والتقدير لشاليهات دبليو بمنطقة جازان، يمثلهم عبدالله بن يحيى طيري

على كريم دعمهم واستضافتهم لأعضاء الجمعية.

الجمعية السعودية للإعاقة السمعية السلال الرمضانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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