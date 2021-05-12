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أبناء "الفقيد ناصر المقبل" يشكرون كل مَن قدّم لهم واجب العزاء في والدهم

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أبناء "الفقيد ناصر المقبل" يشكرون كل مَن قدّم لهم واجب العزاء في والدهم أبناء "الفقيد ناصر المقبل" يشكرون كل مَن قدّم لهم واجب العزاء في والدهم
من أصحاب السمو والأمراء والمعالي الوزراء

أبناء

رفع أبناء الفقيد رجل الأعمال الشيخ ناصر بن عبدالله المقبل -رحمه الله- أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لأصحاب السمو والأمراء والمعالي الوزراء ومشايخ القبائل والشعراء والمجتمع السعودي والخليجي، على مواساتهم في وفاة والدهم؛ سائلين الله العلي القدير أن يتقبل دعواتهم للفقيد.

وقال أبناء الشيخ على لسان ابنه عبدالله المقبل: لقد كان في مواساة الجميع لنا الأثرُ الكبير في نفوسنا وعموم أسرة المقبل داخل المملكة وخارجها، جزاهم الله عنا خير الجزاء؛ سائلين الله أن يتغمد والدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وموتى المسلمين كافة.

ودعا المولى -عز وجل- أن يغفر لوالده ويسكنه فسيح جناته، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين، ويُديم على وطننا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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