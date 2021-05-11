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ضمن برنامج الإعداد للبطولة العربية.. أخضر الصالات يختتم معسكر الدمام

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ضمن برنامج الإعداد للبطولة العربية.. أخضر الصالات يختتم معسكر الدمام

أنهى السعودي الأول لكرة قدم الصالات، معسكره الذي أُقيم في الدمام ويُمثل المرحلة الثانية من البرنامج الاستعدادي للمشاركة في كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، والتي ستستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري.

واستمر المعسكر لمدة 8 أيام بمشاركة 21 لاعباً تحت إشراف المدرب الإسباني لويس فونسيكا، وتخلله تدريبات يومية على صالة نادي النهضة تنوعت ما بين تكثيف وتنويع التمارين اللياقية والبدنية وتنفيذ الجمل الفنية باستخدام الكرة التي تركزت على الدقة في التمرير والاستغلال الأمثل للهجمات، إضافة إلى مواجهة ودية مع نادي العلمين انتهت لمصلحة الأخضر 4 - 3.

وكانت قرعة كأس العرب لكرة القدم للصالات قد أسفرت عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات المغرب والإمارات وجزر القمر.

المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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