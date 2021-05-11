أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صورة نادرة لنادي الهلال بعد تحقيقه أول بطولة في تاريخه.. وهنا أسماء اللاعبين

Print
صورة نادرة لنادي الهلال بعد تحقيقه أول بطولة في تاريخه.. وهنا أسماء اللاعبين صورة نادرة لنادي الهلال بعد تحقيقه أول بطولة في تاريخه.. وهنا أسماء اللاعبين
تم توثيقها بعد حصول الفريق على كأس جلالة الملك سعود المعظم عام ١٩٦٢م

صورة نادرة لنادي الهلال بعد تحقيقه أول بطولة في تاريخه.. وهنا أسماء اللاعبين

: خص الباحث في تاريخ المملكة عبدالله العمراني، صحيفة "سبق" بصورة نادرة لنادي الهلال، تجمع لاعبي الفريق، بعد حصول النادي على أول بطولة في تاريخه.

وأوضح "العمراني" أن الصورة نادرة وتُنشر لأول مرة، وتجمع لاعبي نادي الهلال لكرة القدم، بعد تحقيقهم لأول بطولة في تاريخ نادي الهلال وهي كأس جلالة الملك سعود المعظم.

وأضاف العمراني، أن الهلال تفوّق في هذه المباراة على نادي الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب الصايغ في المباراة النهائية التي أقيمت بتاريخ ٢٥ يناير من عام ١٩٦٢م.

وجاء هذا الإنجاز بعد المشاركة الرابعة في تاريخ النادي، وكذلك بعد تأسيس نادي الهلال بحوالى ٤ سنوات.

ويعتبر نادي الهلال أول فريق يحقق البطولة من خارج منطقة الغربية، وأول مشاركة لأندية الوسطى في كأس الملك وبقيادة المدرب الوطني حسن سلطان.

وكشف العمراني عن أبرز اللاعبين في الصورة، وهم الكابتن مبارك عبدالكريم (أول قائد في تاريخ الهلال، وأول من حمل كأس الملك)، والكابتن سليمان مطر الملقب بـ(الكبش)، والكابتن فرج مبروك، والكابتن عباس أمين مدني.الباحث في تاريخ المملكة عبدالله العمراني نادي الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا