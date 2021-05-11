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استنفار في جدة لتهيئة 1060 جامعًا ومصلى لصلاة العيد

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استنفار في جدة لتهيئة 1060 جامعًا ومصلى لصلاة العيد استنفار في جدة لتهيئة 1060 جامعًا ومصلى لصلاة العيد
2100 عامل و100 معدة..غسيل أرصفة والتقاط مبعثرات

استنفار في جدة لتهيئة 1060 جامعًا ومصلى لصلاة العيد

استنفرت أمانة محافظة جدة جهودها لخدمة 1060 جامعاً ومصلى تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1442هـ، وموزعة على نطاق 19 بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة، وذلك من خلال أعمال النظافة للمصليات وفي محيط المساجد وتهيئة المواقف وتنظيفها آليًا ويدويًا، إلى جانب تنظيف الشوارع المؤدية للمساجد وغسيل الأرصفة والتقاط المبعثرات.

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة سليمان بن صالح المحيميد، أن أمانة جدة خصصت نحو 2100 عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد، بالإضافة لتجهيز 100 معدة تشمل المكانس الآلية والصغيرة وتانكرات غسيل الأرصفة.

وأشار "المحيميد" إلى أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي لأكثر من 500 ألف متر طولي، وغسيل 93,487 مترًا من الأرصفة، بالإضافة لخدمة التقاط المبعثرات على امتداد تجاوز الـ 74,258 مترًا، مؤكدًا استمرار الجهود الميدانية وتوجيه مقاولي النظافة بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفة عاجلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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