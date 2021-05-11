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مصليات النساء في ختم القرآن بالحرم.. تعقيم 85 مرة و70 ألف عبوة زمزم

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فيما جرى تكثيف للموظفات على مداخل وممرات المسجد لتطبيق الاحترازات

مصليات النساء في ختم القرآن بالحرم.. تعقيم 85 مرة و70 ألف عبوة زمزم

أعلنت وكالة الشؤون التطويرية النسائية، ممثلة بالوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية، كامل جاهزيتها لليلة ختم القرآن.

وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي؛ أن الوكالة قامت بعمليات تنظيف في جميع مصليات النساء بالمسجد الحرام على مدار اليوم، كما تمّ تعقيم المصليات (٨٥) مرة في اليوم، وتعقيم المرافق (٢٤) مرة في اليوم.

وأضافت "الدعدي"، أنه تمّ توزيع (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم على جميع المصليات النسائية كذلك تكثيف الموظفات على مداخل وممرات المسجد الحرام للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد المكاني والجسدي.

تأتي هذه الجهود بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف ومتابعة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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