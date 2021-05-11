أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إطلاق نار داخل مدرسة روسية ينتهي بـ11 قتيلاً بينهم 9 أطفال

Print
إطلاق نار داخل مدرسة روسية ينتهي بـ11 قتيلاً بينهم 9 أطفال إطلاق نار داخل مدرسة روسية ينتهي بـ11 قتيلاً بينهم 9 أطفال
بوتين يعزي ويصدر تعليمات بتشديد قواعد حيازة المدنيين للأسلحة

إطلاق نار داخل مدرسة روسية ينتهي بـ11 قتيلاً بينهم 9 أطفال

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الثلاثاء، نقلاً عن خدمة الطوارئ أن 11 لقوا مصرعهم بينهم 9 أطفال ونُقل 4 إلى مستشفى بعد إطلاق نار بمدرسة في مدينة قازان الروسية.


ووردت تقارير متعارضة فقالت بعض وكالات الأنباء إن قاصرَين مسلحَين نفذا الهجوم وقالت أخرى إن الأمر من تنفيذ شخص واحد.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن مسلحاً اعتُقل وتردد دوي انفجار بالمدرسة، ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عربات الطوارئ مصطفة خارج المدرسة وأشخاصاً يركضون صوب المبنى.

وأظهرت لقطات أخرى نوافذ مهشمة وحطاماً متناثراً بالخارج.

ووفق موقع " اليوم" أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لذوي ضحايا الهجوم المسلح وأصدر تعليمات بتشديد قواعد حيازة المدنيين للأسلحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته لبؤة بمدربها في روسيا

فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته لبؤة بمدربها في روسيا

فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته لبؤة بمدربها في روسيا

فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته لبؤة بمدربها في روسيا

روسيا تفتح أبوب قاعدتها العسكرية الأكثر سرية

روسيا تفتح أبوب قاعدتها العسكرية الأكثر سرية

فيديو مرعب.. شاهد مطر النار في روسيا

فيديو مرعب.. شاهد مطر النار في روسيا