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أبو الغيط يندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة: استعراض بائس للقوة

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أبو الغيط يندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة: استعراض بائس للقوة أبو الغيط يندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة: استعراض بائس للقوة
قال: اعتداءات عشوائية وغير مسؤولة تحركها نزعات انتقام

أبو الغيط يندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة: استعراض بائس للقوة

ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، بالقصف الجوي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن مقتل 21 فلسطينياً، بينهم 9 أطفال، وهو ما وصفه أبو الغيط "بالاستعراض البائس للقوة على حساب دماء الأطفال".

وقال أبو الغيط وفق سكاي نيوز عربية: " الهجمات الإسرائيلية عشوائية وغير مسؤولة، تحركها نزعات انتقام وحسابات سياسية داخلية، واستعراض بائس للقوة على حساب دماء الأطفال"، في بيان لجامعة الدول العربية.

وحمل أبو الغيط الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد الخطير، مؤكداً أن الانتهاكات في القدس، وتسامح مع المتطرفين اليهود المعادين للفلسطينيين والعرب، هو ما أدى إلى اشتعال الموقف على هذا النحو الخطير.

وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالعمل فوراً على وقف هذا العدوان الإسرائيلي، في القدس وغزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد أبو الغيط على أن الاستفزازات الإسرائيلية لا زالت تتواصل في القدس، في تحد لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن ما يجري في باحات الأقصى من عنف، يمس المسلمين جميعاً وهم على أعتاب عيد الفطر المبارك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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