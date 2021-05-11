الشرطة الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى

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© REUTERS / Eliana Aponte/File Photo

ذكر ذلك مراسل "سبوتنيك"، بينما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة عدد كبير من الفلسطينيين خلال اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس.

ومنذ أيام تشهد باحات المسجد الأقصى في القدس مواجهات عنيفة بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.

وأعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، في وقت سابق اليوم الاثنين، عن توجيه ضربات صاروخية نحو مدينتي القدس وسديروت، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لإسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى.

وبدأت إسرائيل توجيه ضربة جوية في قطاع غزة ضد حركة حماس بعد إطلاق صواريخ من القطاع تجاه أهداف إسرائيلية تزامنا مع التوترات في القدس، فيما توعد الجيش برد قاس على إطلاق الصواريخ.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 20 قتيلا بينهم 9 أطفال.