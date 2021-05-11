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أمانة الأحساء ترفع أكثر من 101 ألف طن نفايات منزلية

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أمانة الأحساء ترفع أكثر من 101 ألف طن نفايات منزلية أمانة الأحساء ترفع أكثر من 101 ألف طن نفايات منزلية
خلال شهر رمضان الحالي.. مخلفات الهدم والبناءات العشوائية

أمانة الأحساء ترفع أكثر من 101 ألف طن نفايات منزلية

رفعت أمانة محافظة الأحساء خلال شهر رمضان الحالي، 101386 طن نفايات منزلية، و1673760 طن نفايات ناتجة من تفريغ الحاويات التجارية، و8358177 متراً مكعباً مخلفات الهدم والبناءات العشوائية.

وأوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس فهد الزهراني، أن أعمال النظافة تأتي ضمن مبادرة إزالة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري، والجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية وتعزيزاً للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة.

وبيّن أن الأمانة عزّزت جهودها في النظافة العامة خلال شهر رمضان من خلال جدولة خططها لتتواءم مع أوقاته، وتقسيم العمالة والآليات، ومراعاة الفترات ودرجات الحرارة الصيفية، مشيراً إلى أن أعمال النظافة، ومنها كنس الطرقات آلياً ويدوياً امتدت لتصل 66912080 متراً طولياً من الطرقات الرئيسة والفرعية وأرصفة المشاة، و3782404 أمتار مربعة من نظافة الأراضي الفضاء داخل المدن، إضافة إلى صيانة وتعقيم 10976 حاوية نفايات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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