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بعد توقيفه واسترداد المسروقات

يؤكّد هذا الفيديو المروّع من الرياض، أن الجريمة لا تفيد، خاصة مع انتشار كاميرات المراقبة في كل الشوارع تقريباً، وهو ما يجب أن يرغم أي شخص على التفكير عشرات المرات قبل الإقدام على ارتكاب جريمة.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ قد صرّح بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله استخدام شخص صهريج مياه لاقتحام أحد المتاجر في محافظة وادي الدواسر، والاستيلاء على بعض ما يحويه من أجهزة الهواتف المتنقلة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المحافظة من تحديد هوية الجاني والقبض عليه.

وأشار المتحدث إلى أن المواطن قام بسرقة بعض أجهزة الهواتف المحمولة من المتجر، مشيرة إلى أن الرجل من أرباب السوابق، وتورَّط في سرقة مركبة من أحد أحياء الرياض.

وأضاف، أنه تمّ ضبطه وبحوزته جزء من المسروقات، فيما تمّ استرداد جزءٍ منها بعد بيعها، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.