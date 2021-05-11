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فيسبوك تختبر خاصية تخلص الناس من عادة سيئة

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فيسبوك تختبر خاصية تخلص الناس من عادة سيئة فيسبوك تختبر خاصية تخلص الناس من عادة سيئة

فيسبوك تختبر خاصية تخلص الناس من عادة سيئة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، تختبر خاصية جديدة يمكنها أن تخلص الناس من عادة سيئة خلال تصفحهم الموقع.

وأوضح القرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن فيسبوك تختبر خاصية جديدة، تطالب من خلالها الأشخاص بقراءة المقالات قبل مشاركتها، حتى لا يشارك المستخدمون مقالات لا يقرؤونها وبذلك يساعدون على انتشار معلومات مضللة.

وستنبه تلك الخاصية الجديدة من فيسبوك المستخدم، عند مشاركته رابطاً قبل قراءته برسالة عاجلة مفادها "أنت على وشك مشاركة هذه المقالة من دون فتحها أو قراءتها"، ليظهر خيارات أمام المستخدم إما فتح المقال أو إعادة نشرها كالمعتاد.


وقد تركز فيسبوك نطاق اختباراتها حالياً على الأخبار والمقالات الخاصة بـ"كوفيد 19".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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