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المملكة تُدين بأشد العبارات الاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال لحرمة الأقصى

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المملكة تُدين بأشد العبارات الاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال لحرمة الأقصى المملكة تُدين بأشد العبارات الاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال لحرمة الأقصى
دعت الى ضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيدية التي تخالف كل الأعراف والمواثيق

المملكة تُدين بأشد العبارات الاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال لحرمة الأقصى

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها، بأشد العبارات، الاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة المسجد الأقصى الشريف، ولأمن وسلامة المصلين.

ودعت المملكة، المجتمع الدولي، إلى تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وضرورة وقفه الفوري لأعماله التصعيدية، التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وجدّدت الوزارة التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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