أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

دراسة: دخول المستشفى مؤشر على هذا النوع الخطير من كورونا

Print
دراسة: دخول المستشفى مؤشر على هذا النوع الخطير من كورونا دراسة: دخول المستشفى مؤشر على هذا النوع الخطير من كورونا
تتبعت أكثر من 10 آلاف مصاب بالفيروس

دراسة: دخول المستشفى مؤشر على هذا النوع الخطير من كورونا

أظهرت دراسة حديثة أجريت في الدنمارك أن الأفراد الذين يدخلون المستشفى بسبب أعراض المستجد، قد يعانون من آثار للمرض ومضاعفات ما يسمى بـ"كورونا طويل الأمد".

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "ذا لانسيت"، فإن المخاطر بالنسبة للمصابين بالفيروس الذين لم يضطروا لدخول المستشفى، كانت أقل.

وحسب موقع " الحرة"، تتبعت الدراسة أكثر من عشرة آلاف مصاب بفيروس كورونا المستجد في الدنمارك، في الفترة ما بين 27 فبراير 2020 وحتى 31 مايو من نفس العام، بسبب أنه لم يكن لدى علم الأطباء الكثير من المعلومات فيما يتعلق بالمخاطر بالنسبة لأولئك الذين لم يدخلوا المستشفى.

ووجدت الدراسة أن "الخطر المطلق لحدوث مضاعفات حادة بعد الإصابة بكورونا للذين لم تتطلب حالاتهم دخول المستشفيات منخفض"، لكنها طالبت بزيارة الطبيب العام أو العيادات الخارجية للمستشفيات بشكل دوري.

في أوائل فبراير الماضي، عقدت منظمة الصحة العالمية أول ندوة افتراضية مكرسة لما يسمى "كوفيد طويل الأمد" من أجل تعريفه بشكل صحيح وتسميته رسمياً.


وفيما بدأت بعض الدراسات إلقاء الضوء على المرض، ما زال من غير الواضح سبب استمرار ظهور أعراض الوباء على بعض الذين أصيبوا به لأشهر، بما فيها التعب وتشوش الدماغ واضطرابات قلبية وعصبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا

الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا