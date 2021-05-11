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الرابطة تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات السافرة على حرمة المسجد الأقصى والمصلين

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الرابطة تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات السافرة على حرمة المسجد الأقصى والمصلين الرابطة تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات السافرة على حرمة المسجد الأقصى والمصلين
"العيسى" يدعو المجتمع الدولي إلى حفظ حق الشعب الفلسطيني

الرابطة تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات السافرة على حرمة المسجد الأقصى والمصلين

أعربت رابطة العالم الإسلامي باسم مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات السافرة على حرمة المسجد الأقصى وعلى المصلين الآمنين، مؤكدة رفضها لهذا التصعيد الخطر.


ونددت الرابطة في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بممارسات العنف التي تنال من كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم.


ودعا المجتمع الدولي إلى وضع حد لمخاطر هذا العنف، وحفظ حق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، وضمان حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، إضافة إلى وقف كل الانتهاكات والاعتداءات وكافة أشكال العنف.


وجدد الدكتور العيسى، باسم شعوب العالم الإسلامي وعلمائه ومفكريه، المنضوين تحت مظلة الرابطة العالمية، التأكيد على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع جهود السلام، وصولاً إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يُمكِّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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