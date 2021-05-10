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ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بجدة

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ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بجدة ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بجدة
يستخدمون جرافتين و3 شاحنات

ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بجدة

‬ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم ضبط جرافتين و3 شاحنات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث الرائد "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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