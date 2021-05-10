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"الأمر بالمعرف" بالرياض تؤكد على تكثيف التمركز في الأسواق والمجمعات التجارية

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حسب الخطط الميدانية المعتمدة خلال ليالي العشر وإجازة عيد الفطر

أكد مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات على رؤساء الهيئات والمراكز التابعة للفرع بضرورة تكثيف التمركز في الأسواق والمجمعات التجارية حسب الخطط الميدانية المعتمدة خلال ليالي العشر وإجازة عيد الفطر.

وشدد الشيخ "الشبانات" على ضرورة تطبيق المرحلة الرابعة من خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني واتخاذ الإجراءات الاحترازية وفق التعاميم المبلغة من ديوان الرئاسة العامة ومن الجهات ذات العلاقة.

ولفت الشبانات في لقائه مع مسؤولي الفرع إلى استمرار الفرع في تفعيل البرامج التوعوية والوقائية من خلال الحملة التوعوية (رب اجعل هذا البلد آمناً ) المنوهة بأمن الوطن وتعزيز الانتماء والمواطنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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