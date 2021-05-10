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صلاة العيد عند الساعة السابعة صباحاً في الاردن

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صلاة العيد عند الساعة السابعة صباحاً في الاردن صلاة العيد عند الساعة السابعة صباحاً في الاردن

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، أن صلاة عيد الفطر ستقام في تمام الساعة الـ 7 صباح اليوم الأول لعيد الفطر، غرة شهر شوال 1442 هجرية.

ودعا الناطق الإعلامي باسم الوزارة حسام الحياري المصلين إلى الإلتزام بالضوابط الصحية المعلن عنها من حيث التباعد وارتداء الكمامة واحضار سجادة الصلاة وعدم التقبيل والمصافحة حرصاً على السلامة العامة في ظل الحالة الوبائية.

وأشار الحياري إلى أن الوزارة أعلنت على موقعها الإلكتروني وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي أماكن مصليات العيد وأسماء الخطباء في جميع مناطق المملكة.

وأكد على أن صلاة العيد ستقام في الساحات الخارجية وليس داخل المساجد تجنبا لتعرض المصلين للاصابة بفيروس كورونا.

جي بي سي نيوز

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