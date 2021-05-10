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أخذت القارورة بكاملها.. شابة إيطالية تتلقى بطريق الخطأ 6 جرعات من لقاح "فايزر"

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أخذت القارورة بكاملها.. شابة إيطالية تتلقى بطريق الخطأ 6 جرعات من لقاح "فايزر" أخذت القارورة بكاملها.. شابة إيطالية تتلقى بطريق الخطأ 6 جرعات من لقاح "فايزر"
وُضِعت تحت المراقبة في المستشفى وحالتها جيدة

أخذت القارورة بكاملها.. شابة إيطالية تتلقى بطريق الخطأ 6 جرعات من لقاح

تلقت شابة إيطالية 6 جرعات من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد عن طريق الخطأ، أمس، ووُضعت تحت المراقبة بمستشفى في توسكانا وسط البلاد، لكنها بصحة جيدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أجي".

وأوضحت الوكالة أن الممرضة التي كانت تعطيها اللقاح ارتكبت خطأً، وبدلاً من حقن جرعة واحدة للشابة البالغة من العمر 23 عاماً، حقنت القارورة بكاملها؛ أي نحو 6 جرعات.

وأضافت أن تجربة لقاح "فايزر" فيما يتعلق بجرعة زائدة محتملة، توقفت عند 4 جرعات محقونة في الوقت نفسه، وبالتالي من غير المعروف ما تداعيات 6 جرعات.

وأُبلغ في السابق عن جرعات زائدة من لقاح "فايزر" في الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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