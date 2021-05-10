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"صحة الشرقية": عمل مراكز اللقاحات مستمر خلال إجازة العيد

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تشهد إقبالاً لافتاً وهي مجهزة بعيادات خاصة تستوعب أعدادًا كبيرة

أكد مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي إلى أن العمل متواصل لإعطاء جرعات لقاح كوفيد-١٩ في مراكز اللقاحات بالشرقية، خلال فترة إجازة العيد بما فيها أيام عيد الفطر.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الدكتور إبراهيم العريفي والمدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي أمس الأحد اطلع على ما يتضمنه كل من إمكانات فنية وبشرية.

وخلال الجولة نوه د.العريفي بدعم واهتمام قيادة المملكة بصحة الإنسان من مواطنين أو مقيمين على أرض المملكة وحمايتهم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، مؤكداً على تكامل جهود صحة الشرقية وتجمع الشرقية الصحي في بذل الجهود المشتركة للحد من انتشار .

وأشار العريفي إلى أن مراكز اللقاح في المنطقة الشرقية تشهد إقبالاً لافتاً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وهي مجهزة بعيادات خاصة تستوعب أعداد المستفيدين، مؤكداً على الطواقم الإدارية والطبية المتخصصة خلال جولته على استمرار بذل جهودهم بهمتهم المعهودة عنهم لضمان إنسيابية رحلة التطعيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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