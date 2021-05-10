"الزعاق": الخميس أول أيام العيد.. لهذا السبب

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القمر سيمكث قرابة 40 دقيقة خلال يوم الأربعاء

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن يكون الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال "الزعاق": موعد ولادة هلال شهر شوال الساعة 10 مساءً بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء؛ وفي مساء يوم الثلاثاء سيغيب القمر قبل الشمس ولم يولد بعد، وحين ذلك فإن أركان الرؤية في ذلك اليوم وهو يوم الثلاثاء لم تكن متوفرة.

وأضاف: هناك ركنان أساسيان للرؤية، وهما أن يولد الهلال قبل مغيب الشمس وأن يكون للهلال مكث بعد مغيب الشمس.

وأشار "الزعاق" إلى أنه في يوم الأربعاء سيمكث القمر قرابة 40 دقيقة وعلى ذلك سيكون الخميس هو أول أيام العيد.