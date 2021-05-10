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هجوم إلكتروني شرس يستهدف أكبر شركات الوقود في أمريكا يتسبب في شلل بواشنطن و17 ولاية

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هجوم إلكتروني شرس يستهدف أكبر شركات الوقود في أمريكا يتسبب في شلل بواشنطن و17 ولاية هجوم إلكتروني شرس يستهدف أكبر شركات الوقود في أمريكا يتسبب في شلل بواشنطن و17 ولاية
مخاوف من ارتفاع البنزين قبل وصول الطلب لذروته بالصيف

هجوم إلكتروني شرس يستهدف أكبر شركات الوقود في أمريكا يتسبب في شلل بواشنطن و17 ولاية

هجوم إلكتروني شرس يستهدف البنية التحتية لواحدة من أكبر شركات الوقود في أمريكا يتسبب في شلل في واشنطن و17 ولاية.
أغلقت شركة كولونيال بايبلاين وهي أكبر شركة لإدارة أنابيب نقل الوقود في الولايات المتحدة شبكتها بالكامل بعد هجوم إلكتروني لبرنامج فيروسي يهدف إلى دفع فدى.
وأثار الإغلاق مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين قبل وصول الطلب لذروته خلال موسم الصيف في حالة استمراره وسلط الضوء على مدى هشاشة البنية التحتية للطاقة الأمريكية أمام المتسللين.
وعلى الرغم من أن تحقيق الأمريكية ما يزال في مراحله الأولى قال مسؤول سابق ومصدران في الصناعة إن المتسللين مجموعة من المجرمين الإلكترونيين على درجة عالية من الاحتراف، وتدور الشكوك حول مجموعة باسم "دارك سايد" قد تكون مسؤولة عن هذا الاختراق.
وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بسبب الهجوم الإلكتروني حيث وصل سعر خام برنت 68.85 دولار للبرميل بزيادة 0.8%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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