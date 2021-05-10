7 قتلى من النظام السوري في انفجار لغمين زرعهما "داعش" شرقي حمص

★ ★ ★ ★ ★

إصابة 18 عنصراً بجروح بليغة.. وحصيلة القتلى مرشحة للارتفاع

قُتِل 7 من عناصر النظام السوري والمليشيات الموالية له في منطقة البادية شرقي البلاد اليوم (الاثنين).

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان على موقعه الإلكتروني، أن القتلى سقطوا جراء انفجار لغمين على الأقل، كان قد زرعهما تنظيم "داعش" الإرهابي في البادية شرقي محافظة حمص.

وأضاف أن 18 عنصراً آخرين أصيبوا بجروح بليغة؛ مما يرشح ارتفاع عدد القتلى؛ نظراً لوجود إصابات خطيرة.

وبلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس من العام 2019 وحتى اليوم، 1415 قتيلاً من النظام السوري والمسلحين الموالين له من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ149 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.