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غدًا.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

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غدًا.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في القدس غدًا.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في القدس
عبر تقنية الاتصال المرئي.. برئاسة قطر

غدًا.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اجتماعًا طارئًا غدًا عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة دولة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية، وذلك بناءً على طلب دولة فلسطين الذي أيده عدد من الدول العربية.
وسيبحث الاجتماع الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى، والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمخططات للاستيلاء على منازل المقدسيين بحي الشيخ جراح لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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