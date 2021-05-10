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قناة "أهل القرآن" تتوج الفائزين في ختام برنامج "دار الرضوان"

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قناة "أهل القرآن" تتوج الفائزين في ختام برنامج "دار الرضوان" قناة "أهل القرآن" تتوج الفائزين في ختام برنامج "دار الرضوان"
حقّق مشاهدات عالية على منصات التواصل الاجتماعي

قناة

توجت قناة أهل القرآن الفضائية الفائزين بختام برنامج دار الرضوان في نسخته الخامسة بمدينة جدة، بمشاركة 16 حافظاً لكتاب الله الكريم، يمثلون 16 دولة.

وجاء هذا التتويج خلال حفل بسيط حضره عدد محدود من مسؤولي القناة؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية.

وكانت قناة أهل القرآن الفضائية قد انطلقت بهويتها البصرية الجديدة في غرة شهر رمضان تزامناً مع إطلاق البرنامج الواقعي "دار الرضوان" والذي بُث على الهواء مباشرة بدءاً من الخامسة والنصف عصراً وحتى الثانية فجراً ولمدة 25 يوماً، بمعدل ثماني ساعات ونصف، من البث المباشر المتواصل يومياً.

وتميز البرنامج بمشاركة المتسابقين من دول عربية وإسلامية مختلفة ولتنوع الثقافات والأفكار ولتربطهم قيم الإسلام وبركة القرآن.

وحقق البرنامج مشاهدات عالية، لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان وسم دار الرضوان من أبرز الوسوم مشاركة على منصة "تويتر".

وقد توج الفريق الفائز بجائزة المركز الأول في أجواء فرح وأخوة نقلت الصورة المميزة والحسنة لحفاظ كتاب الله.

يُذكر أن جنسيات المتسابقين كانت على النحو التالي : سعودي، بحريني، يمني، موريتاني، جزائري، تونسي، فلسطيني، بنغلاديشي، إندونيسي، فلبيني، هندي، تشادي، أفغاني، نرويجي، صومالي، ومصري"، وتم اختيارهم وفق معايير محددة، معظمهم قرّاء ومجازون بعدة روايات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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