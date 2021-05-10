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فرنسا ترصد 20 إصابة بالمتحور الهندي لـ"كورونا"

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فرنسا ترصد 20 إصابة بالمتحور الهندي لـ"كورونا" فرنسا ترصد 20 إصابة بالمتحور الهندي لـ"كورونا"
بعد 4 أيام من رصد الحالة الأولى

فرنسا ترصد 20 إصابة بالمتحور الهندي لـ

رصدت فرنسا نحو 20 مصاباً بسلالة "كوفيد-19" التي ظهرت لأول مرة في الهند، بحسب ما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران لتلفزيون "إل.سي.إي" اليوم (الاثنين).

وأعلنت الهيئة الصحية في مقاطعة نوفيل أكيتين بفرنسا، الخميس الماضي رصد أول إصابة بالمتحوّر الهندي لفيروس كورونا لدى مريض عائد من الهند.

ووصفت منظمة الصحة العالمية سلالة كوفيد الهندية بأنها "سلالة مثيرة للاهتمام"، ما يشير إلى أنها شهدت طفرات تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتشار أو يسبب مرضاً شديداً، أو يتمكن من التغلب على الحصانة التي توفرها اللقاحات، وفقاً لـ"رويترز".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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