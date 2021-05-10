أخبار عاجلة

"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
دروس من الحدث الشربليّ -
هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي -
دروس من الحدث الشربليّ -
هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الندوة": نجدّد الثقة والولاء لولي العهد ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات

Print
"الندوة": نجدّد الثقة والولاء لولي العهد ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات "الندوة": نجدّد الثقة والولاء لولي العهد ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات
بمناسبة مرور أربعة أعوام على ولاية العهد

رفعت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، أسمى تهانيها ودعواتها الخالصة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور أربعة أعوام على تولي سموه الكريم ولاية العهد، داعية -المولى القدير- أن يوفقه لما فيه مصلحة البلاد، وأن يكتب له السداد في خدمة الوطن، وتحقيق كل طموحاته.

وأكّدت الندوة أنها تجدّد ثقتها بسمو ولي العهد، وتبتهل إلى الله أن يوفقه إلى مزيد من الإنجازات لتحقيق النهضة الشاملة للوطن في ضوء رؤية 2030 وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، سائلين المولى -العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يديم على بلاد الحرمين أمنها وازدهارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير"

نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير"

دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا

دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا