شيخ شمل "جشم يام" يهنئ ولي العهد بالذكرى الرابعة للبيعة

★ ★ ★ ★ ★

"آل منيف": أصبح سموه حديث العالم أجمع بفكره وحنكته ورجاحة عقله

رفع الشيخ سلطان بن سالم بن منيف، شيخ شمل قبائل جشم يام، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وإلى أمير منطقة نجران، ونائبه، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي الوفي؛ داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وعلى الوطن الغالي بالعزة والتمكين والتطور والازدهار؛ في ظل ما نشهده -بحمد الله- من قوة التلاحم بين الشعب والقيادة، وما تعيشه المملكة من استقرار مثالي، وما تتمتع به من نعمة الأمن والأمان؛ بفضل الله، ومن ثم بحكمة القيادة الرشيدة.

وهنّأ الشيخ سلطان بن منيف، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة أفراد قبائله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة، مجدداً لخادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين، الطاعة والبيعة والولاء.

وقال الشيخ "آل منيف"، لـ "سبق": لا شك أن ولي العهد الأمير الشاب حقق في فترة وجيزة ما يعجز اللسان عن وصفه، بل حقق ما يشبه المعجزات، وأصبح حديث العالم أجمع بفكره وحنكته وسياسته، ودرايته ورجاحة عقله، وكان منذ توليه ولاية العهد لا يألو جهداً في سبيل تقديم ما يسرّ المواطن والمقيم والوطن، ساعياً إلى أن يصل بالمملكة العربية السعودية إلى أعلى مصاف الدول الكبرى في العالم.

وسأل المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء على بلادنا الغالية في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن ينصر جنودنا الأبطال ويسدّدهم في الحد الجنوبي الشامخ، إنه سميع مجيب.